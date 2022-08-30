11:28 (мск), источник: Газета.Ру
Ближневосточная вечеринка в бассейне: шииты захватили правительственный дворец в Ираке
В Багдаде сторонники имама Муктады ас-Садра, объявившего об уходе из политики, взяли штурмом Дворец республик в Багдаде. В столице Ирака введен комендантский час. Правительство отложило заседания после захвата здания протестующими. Сторонники ас-Садра решили не терять время и использовали бассейн в правительственной резиденции по назначению. Позже протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа.