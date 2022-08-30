Исследование: сходство лиц может быть связано со схожей ДНК У «двойников» бывают схожие телосложения, рост и даже вредные привычки
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Спецоперация на Украине
11:28 (мск), источник: Газета.Ру

Ближневосточная вечеринка в бассейне: шииты захватили правительственный дворец в Ираке

В Багдаде сторонники имама Муктады ас-Садра, объявившего об уходе из политики, взяли штурмом Дворец республик в Багдаде. В столице Ирака введен комендантский час. Правительство отложило заседания после захвата здания протестующими. Сторонники ас-Садра решили не терять время и использовали бассейн в правительственной резиденции по назначению. Позже протестующих разогнали с помощью слезоточивого газа.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока «Координационная платформа», представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников.

Под Республиканским дворцом при экс-президенте Ирака Саддаме Хусейне был размещен бункер, который, по информации американских источников, «способен выдержать ядерную атаку, подобную той, что произошла в Хиросиме». В этой резиденции Хусейн встречался с главами других государств.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пугачева рассказала, чем займется в России
Съемки сериала с Натали Портман пришлось отменить из-за угроз убийством
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта