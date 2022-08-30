12:46 (мск), источник: RTVi
CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна посетить Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС), прибыла в Киев. Об этом 30 августа сообщает CNN.
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Журналисты CNN заметили участников делегации в одном из отелей украинской столицы.
Миссия МАГАТЭ состоит из 14 человек, ее возглавляет генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Как сообщала New York Times, в делегацию вошли представители стран, дружественных как Украине (Польша и Литва), так и России (Сербия и Китай). Кроме того, в миссии МАГАТЭ участвуют эксперты из Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии.
Делегация МАГАТЭ должна посетить Запорожскую АЭС на этой неделе. Гросси выступает за организацию постоянного присутствия экспертов агентства на атомной станции.
Часть Запорожской области вместе с ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанцией, расположенной в городе Энергодар, — с конца февраля находится под контролем российской армии. В последние недели Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции.