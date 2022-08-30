Маск призвал включить на полную мощность все АЭС мираПо словам основателя компаний Tesla и SpaceX, страны должны наращивать производство ядерной энергии
Фоторепортажи
8Последнее суперлуние 2022 года
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
12:46 (мск), источник: RTVi

CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна посетить Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС), прибыла в Киев. Об этом 30 августа сообщает CNN.

Спецоперация на Украине
Источник: Rafael MarianoGrossi

Журналисты CNN заметили участников делегации в одном из отелей украинской столицы.

Миссия МАГАТЭ состоит из 14 человек, ее возглавляет генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Как сообщала New York Times, в делегацию вошли представители стран, дружественных как Украине (Польша и Литва), так и России (Сербия и Китай). Кроме того, в миссии МАГАТЭ участвуют эксперты из Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии.

Делегация МАГАТЭ должна посетить Запорожскую АЭС на этой неделе. Гросси выступает за организацию постоянного присутствия экспертов агентства на атомной станции.

Часть Запорожской области вместе с ЗАЭС — крупнейшей в Европе атомной электростанцией, расположенной в городе Энергодар, — с конца февраля находится под контролем российской армии. В последние недели Москва и Киев обвиняют друг друга в обстрелах станции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Спецоперация на Украине
Союзные силы предотвратили контрнаступление ВСУ в районе Кодемы
CNN: делегация МАГАТЭ прибыла в Киев
Боррель назвал ситуацию на Украине «очень плохой»
В Херсоне прогремели не менее восьми взрывов
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика