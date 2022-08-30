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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

Песков заявил, что Москва ответит в случае введения запрета на шенген для россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил граничащей с безумием иррациональностью идею обсуждения европейскими государствами запрета на выдачу шенгенских виз для россиян. Об этом он сообщил в ходе брифинга с журналистами.

«Шаг за шагом и Брюссель, и отдельные европейские столицы демонстрируют абсолютное отсутствие разума Этот набор иррациональности, граничащей с безумием, к сожалению, допускает возможность того, что подобные решения могут обсуждаться», — сказал представитель Кремля.

Также Песков добавил, что это решение может быть направлено непосредственно против граждан России.

«Подобные решения без ответа не могут оставаться априори. Но, отвечая, мы будем делать так, чтобы это наилучшим образом защищало интересы наших граждан», — отметил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Москва, по его словам, будет следить за тем, какое решение по визам для россиян примет Евросоюз.

Ранее сообщалось, что власти Франции и ФРГ считают, что заявления граждан РФ для оформления шенгенских виз должны тщательно проверяться на предмет возможных угроз безопасности, но полного запрета выдачи въездных документов вводить не следует. Вместо этого, как пишет Politico, на неформальной встрече 30—31 августа в Праге главы МИД стран ЕС «заключат политическую сделку», которая замедлит процесс выдачи виз и сделает его более дорогим.

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