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14:46 (мск), источник: Life.ru

Золотов доложил Путину о поддержке населения на освобождённых территориях

Бойцы Росгвардии, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, чувствуют поддержку населения на освобождённых территориях. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал главнокомандующий Войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

Спецоперация на Украине
Источник: Life.ru

«Я особо хочу подчеркнуть, что мы чувствуем поддержку населения на освобождённых территориях. Они понимают, что защищаем их право на мирную жизнь, а также счастливое детство их детей», — отметил он.

По словам Золотова, в ходе «Операции Z» Войска национальной гвардии РФ выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях, а именно: разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных действиях, также обнаружении и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружении схронов вооружений, разминировании», — перечислил глава Росгвардии.

Кроме того, росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, обеспечивают гуманитарную безопасность, сопровождают грузы, а также оказывают медицинскую помощь населению.

Президент Путин со своей стороны попросил Золотова доложить о боевой работе ведомства в ходе специальной военной операции на Украине и проинформировать, как строится взаимодействие Росгвардии с подразделениями Минобороны.

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