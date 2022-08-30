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16:02 (мск), источник: Известия

Германия приостановит соглашение об облегчении визового режима с Россией

ФРГ предложит приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Об этом 30 августа сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Источник: Reuters

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима», — сказала она.

Ранее в этот день издание Politico написало, что страны Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь «политического решения» о замедлении процесса их выдачи, а также сделать процедуру получения более дорогой.

10 августа на обсуждение в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян.

30 августа стало известно, что Германия и Франция выступают против полного запрета на въезд в Евросоюз для граждан России.

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