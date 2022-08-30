Германия приостановит соглашение об облегчении визового режима с Россией

«Мое предложение, и я считаю, что оно имеет под собой веские основания, дать понять, что мы приостанавливаем действие соглашения об облегчении визового режима», — сказала она.
Ранее в этот день издание Politico написало, что страны Евросоюза вместо запрета на выдачу виз гражданам России могут достичь «политического решения» о замедлении процесса их выдачи, а также сделать процедуру получения более дорогой.
10 августа на обсуждение в Евросоюз было внесено предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян.
30 августа стало известно, что Германия и Франция выступают против полного запрета на въезд в Евросоюз для граждан России.