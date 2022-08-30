Украина строит деревянные копии HIMARS, пытаясь спасти настоящие, пишут СМИ

Она ссылается на неназванные источники и фотографии реплик американских РСЗО.
США передали Украине около двух десятков установок HIMARS вместе с управляемыми ракетами дальностью до 80 километров.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении пусковых установок и складов с ракетами к HIMARS.
Системы залпового огня HIMARS пока не представляют существенной угрозы для РФ, но если ракета полетит на 300−400 километров, это станет угрозой непосредственно России, заявлял зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.