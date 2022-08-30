NYT: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа

Делегация, в которую входит 14 человек во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, в понедельник, 29 августа, выехала из Вены, и, по сообщению СNN, 30 августа уже прибыла в Киев, где прошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По информации украинских изданий, в миссии присутствуют эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, Польши, Литвы, Сербии и Китая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде Кремля на то, что миссия МАГАТЭ состоится, как это было согласовано и обговорено. Он заявил, что российская сторона заинтересована в этой миссии и давно ее ждет.