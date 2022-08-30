Туристы сняли на видео извержение курильского вулкана Во время съемок никто не пострадал
Фоторепортажи
10Неприятные осадки: сильнейшие за 80 лет ливни обрушились на Сеул
9Победители Nature TTL Photographer of the Year
Спецоперация на Украине
19:12 (мск), источник: Газета.Ру

NYT: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибудет на Запорожскую АЭС в среду, 31 августа, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источник.

Источник: РИА "Новости"

Делегация, в которую входит 14 человек во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси, в понедельник, 29 августа, выехала из Вены, и, по сообщению СNN, 30 августа уже прибыла в Киев, где прошла встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации украинских изданий, в миссии присутствуют эксперты из Франции, Италии, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии, Польши, Литвы, Сербии и Китая.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде Кремля на то, что миссия МАГАТЭ состоится, как это было согласовано и обговорено. Он заявил, что российская сторона заинтересована в этой миссии и давно ее ждет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена Резника рассказала, зачем Пугачева вернулась в Россию
У Потапа парализовало половину лица
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта