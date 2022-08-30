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19:07 (мск), источник: Life.ru

«Русофобское кудахтанье»: Медведев заявил, что запрет выдачи «шенгена» россиянам покажет истинное лицо ЕС

Евросоюз, приняв решение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, покажет истинное лицо европейцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: AP 2022

«Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России», — написал он в телеграм-канале.

Медведев отметил, что после принятия такого решения ЕС «меньше будет отвлекать враньём и бредовыми посулами» РФ и её граждан от «Операции Z». Пост он закончил фразой «a la guerre comme a la guerre», что в переводе означает «на войне как на войне».

Сегодня, 30 августа, главы МИД стран ЕС намерены остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса. К негативно настроенным к России странам Прибалтики уже присоединились Нидерланды.

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Медведев Дмитрий