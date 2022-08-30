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22:56 (мск), источник: ТАСС

Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики РФ до 2030 года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года, разработанные по итогам сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. Среди сценариев целевым считается ускоренная адаптация экономики к новой обстановке, говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном во вторник.

Источник: Reuters

В сценарии предусмотрены решения, которые уже в 2024 году позволят перейти от спада к устойчивому росту. «Сегодня мы продвигаемся именно по этому сценарию, реализовав план первоочередных действий», — заявил Решетников в ходе сессии.

Обеспечить рост станет возможным, прежде всего, за счет внутреннего спроса — инвестиционного и потребительского.

А достичь необходимые темпы удастся после решения ключевых задач, стоящих перед ведомством, и реализации приоритетных направлений деятельности, выработанных на отраслевых сессиях.

В рамках развития транспортно-логистической инфраструктуры, соответствующей новым потребностям в экспорте и импорте, сформирован транспортно-экономический баланс до 2030 года, добавляет ведомство.

Не прекращается работа в сфере поддержки проектов импортозамещения в разных отраслях, обеспечения технологической самостоятельности.

Максимальное внимание будет уделено поддержке частной инвестиционной активности, отмечает Минэкономразвития.

Обеспечение достаточных финансовых ресурсов для перенастройки экономики, в том числе с учетом закрытия доступа к западному финансированию, является еще одним направлением работы правительства.

В следующем месяце ведомство обязано доложить об итогах проведенной работы президенту Владимиру Путину.

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