22:56 (мск), источник: ТАСС
Минэкономразвития разработало сценарии развития экономики РФ до 2030 года
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года, разработанные по итогам сводной стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций. Среди сценариев целевым считается ускоренная адаптация экономики к новой обстановке, говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном во вторник.