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Спецоперация на Украине
03:02 (мск), источник: © РИА Новости

Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны

БЕРЛИН, 31 авг — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить российского президента Владимира Путина.

Источник: Reuters

«Западные санкции эффективны и правильны», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme.

По мнению канцлера, санкции являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.

«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи», — добавил канцлер.

Он также отметил, что «сильный и единый ответ Европы» на этот конфликт «удивил Путина».

«Он не ожидал этого», — считает канцлер.

После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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