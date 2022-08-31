Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны

«Западные санкции эффективны и правильны», — сказал Шольц в интервью немецкой газете Magdeburger Volksstimme.
По мнению канцлера, санкции являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.
«Страна отрезана от мирового технологического прогресса. Чем дольше это будет продолжаться, тем больший ущерб будет нанесен России. Для меня о выходе Германии (из западного альянса сторонников Украины) не может быть и речи», — добавил канцлер.
«Он не ожидал этого», — считает канцлер.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.