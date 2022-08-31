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02:37 (мск), источник: Известия

В России хотят смягчить уголовное наказание за неуплату налогов

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о смягчении уголовного наказания для бизнеса за неуплату налогов, выяснили «Известия». Поправки в УК и УПК РФ подготовили зампред комитета по экономической политике СФ Иван Абрамов и зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Аркадий Свистунов.

Источник: Известия

Парламентарии предлагают перевести налоговые преступления из тяжких в категорию средней тяжести, чтобы сократить по ним сроки давности.

«Сейчас он составляет десять лет, тогда как срок хранения бухгалтерских документов, которые могут понадобиться для подтверждения невиновности привлеченных по этим статьям, составляет всего шесть лет. В результате свою невиновность, оказывается, просто невозможно доказать», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Кроме того, они предлагают исключить возможность возбуждать уголовное дело за неуплату налогов, если предприниматель полностью погасил свою задолженность. Помимо этого новые нормы предусматривают снижение с шести до пяти лет максимального срока лишения свободы, который может назначаться осужденным за уклонение от уплаты налогов и неисполнение обязанностей налогового агента в особо крупном размере. Согласно документу, речь идет о суммах более 45 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет.

Также в законопроекте прописано снижение с семи до пяти лет максимального наказания за сокрытие в особо крупном размере денег и имущества организации или ИП, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

В большинстве фракций нижней палаты готовы поддержать этот законопроект, положительно инициативу восприняли и в деловых кругах. Эксперты считают, что нормы будут приняты, поскольку поручение о декриминализации ряда нарушений бизнеса ранее дал президент.

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