Минстрой одобрил списание долгов за ЖКУ части граждан

Об этом сказано в письме министерства в Ассоциацию компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). «Известия» ознакомились с копией документа.
Также проект предполагает, что при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ люди, которым положены субсидии, продолжат их получать (сейчас должников лишают льгот). Поправки позволят «повысить адресность предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также более гибко применять меры поддержки в условиях дестабилизации экономики», сказано в письме.
Проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур, следует из документа. Редакция направила запрос в Минстрой.
Как писали «Известия», ранее АКОН предложила Минстрою списать долги за ЖКУ семьям, потерявшим кормильца, а также гражданам, лишившимся трудоспособности.
В России сформировалась ситуация хронического накопления долгов за ЖКУ. Как писали «Известия», задолженность граждан по итогам I квартала 2022 года составила 804,5 млрд рублей. Это новый рекорд — за год сумма выросла на 7,6%.
В результате происходит регулярное недофинансирование предприятий ЖКХ — управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ), ресурсонабжающих организаций (РСО), сказал президент АКОН Никита Чулочников. Это приводит к массовым банкротствам УК и ТСЖ, добавил он.