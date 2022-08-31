Электроника России получит беспрецедентное финансирование, заявил Мишустин

«В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное финансирование, причем оно длинное — на восемь лет мы сделали планы», — сказал Мишустин.
Он отметил, что эта отрасль — одно из важнейших направлений для укрепления технологического суверенитета государства.
«Сейчас нужно активнее развивать собственное профильное электронное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию», — добавил премьер.
Он подчеркнул, что несмотря на усиливающееся влияние санкций, когда идет перестройка кооперационных связей, у России есть все возможности разработать востребованные экономикой технологические решения и передовые образцы промышленной продукции. И здесь, по мнению Мишустина, не обойтись без активного участия науки.
«Предстоит большая совместная работа государства, бизнеса, научного сообщества, прежде всего — по созданию наукоемких продуктов, услуг и обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий», — заключил премьер.
В сентябре правительство доложит президенту страны об итогах серии совещаний, посвященных вопросам социального и экономического развития как в краткосрочной перспективе, так и на более длительный срок.