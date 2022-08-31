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09:02 (мск), источник: © РИА Новости

В Госдуме предложили придать спецоперации на Украине новый статус

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Специальной военной операции на Украине можно было бы присвоить статус контртеррористической, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украина стала оплотом и рассадником международного терроризма. Действия киевского режима по уничтожению собственного населения, обстрелы мирных городов и Запорожской АЭС, попытки агрессии в отношении соседних государств — преступны. Поэтому считаю, что характер специальной военной операции на Украине должен быть изменен. Это уже не просто специальная, а контртеррористическая операция», — отметил Шеремет.

По его словам, киевский режим стал угрозой для всего цивилизованного мира.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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