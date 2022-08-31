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14:27 (мск), источник: ТАСС

Песков: если ЕС создаст трудности с визами для россиян, европейцы столкнутся с такими же

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. РФ отслеживает ситуацию с решением Евросоюза по визам для россиян, если для них будут ограничения, то европейцы будут сталкиваться с такими же сложностями в России. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: AP 2022

«Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — сказал Песков.

Он отметил, что какие-то страны ЕС говорят об ограничении процесса выдачи виз, «то есть их будет выдаваться меньше, это будет более затяжной процесс, будут создавать неудобства для людей». «Ничего в этом хорошего нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — добавил пресс-секретарь.

31 августа на неформальной встрече в Праге главы МИД ЕС обсудят возможности изменения визового кодекса или создания «добровольного механизма» для сокращения выдачи виз гражданам России, за исключением отдельных категорий. Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе у Чехии и Польши, стран Балтии. Большая часть южных и западных стран ЕС, включая Германию, Францию и Португалию, выступают против такой инициативы. Не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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