Песков: если ЕС создаст трудности с визами для россиян, европейцы столкнутся с такими же

«Мы отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. И подобная очередная порция недружественных действий в отношении наших граждан, если это произойдет, потребует нашей контрреакции», — сказал Песков.
Он отметил, что какие-то страны ЕС говорят об ограничении процесса выдачи виз, «то есть их будет выдаваться меньше, это будет более затяжной процесс, будут создавать неудобства для людей». «Ничего в этом хорошего нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — добавил пресс-секретарь.
31 августа на неформальной встрече в Праге главы МИД ЕС обсудят возможности изменения визового кодекса или создания «добровольного механизма» для сокращения выдачи виз гражданам России, за исключением отдельных категорий. Эта идея нашла поддержку у ряда стран Европы, в том числе у Чехии и Польши, стран Балтии. Большая часть южных и западных стран ЕС, включая Германию, Францию и Португалию, выступают против такой инициативы. Не поддерживает идею введения в сообществе запрета на выдачу виз всем россиянам и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.