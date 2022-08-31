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15:37 (мск), источник: ТАСС

AFP: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье. Об этом сообщило в среду Agence France-Presse (AFP).

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Источник: AP 2022

Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник источники ТАСС в ООН уточнили, что именно через Киев и территорию, подконтрольную Украине, будет осуществляться заезд миссии на ЗАЭС.

Как сообщил ТАСС во вторник источник в ООН, знакомый с деталями работы миссии, в ее состав вошли представители десяти стран — Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет делегацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Источник пояснил, что представители России и Украины в миссию не вошли для обеспечения ее нейтральности и беспристрастности. Собеседник также отметил, что инспекторы займутся изучением ядерной безопасности на станции, но не политическими и военными вопросами.

Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности. Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.

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