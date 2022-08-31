AFP: миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Миссия МАГАТЭ в понедельник выехала из Вены и во вторник прибыла в Киев, где делегация встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. В понедельник источники ТАСС в ООН уточнили, что именно через Киев и территорию, подконтрольную Украине, будет осуществляться заезд миссии на ЗАЭС.
Как сообщил ТАСС во вторник источник в ООН, знакомый с деталями работы миссии, в ее состав вошли представители десяти стран — Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет делегацию генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Представители ООН обеспечивают только помощь в части логистики — проезда до ЗАЭС — и безопасности. Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск.