Боррель пообещал продолжить выдачу виз «определенным группам россиян»

Страны Европейского союза достигли политической договоренности о приостановке облегченного визового режима с Россией, но ЕС даже при этом продолжит выдавать визы «определенным группам россиян», заявил на пресс-конференции верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Каждого претендента будут рассматривать в индивидуальном порядке. «Мы не хотим закрываться от россиян, которые против войны на Украине», — подчеркнул он.
Боррель отметил, что на встрече министров иностранных дел в Праге был поднят вопрос уже выданных россиянам виз: «Было общее понимание, что это тоже необходимо обсуждать и этой ситуации тоже нужен совместный подход». Еврокомиссии предложили подробно рассмотреть этот вопрос.
ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные на территориях, входивших в состав Украины, добавил глава европейской дипломатии.
Представители стран ЕС 31 августа договорились приостановить действие упрощенного визового режима с Россией. Это будет означать увеличение сроков оформления документов и визового сбора (с 35 до €80). Пока неизвестно, когда решение вступит в силу. Частично упрощенный режим приостановлен с 28 февраля — тогда ограничения коснулись предпринимателей и официальных лиц.
В то же время главам МИД не удалось согласовать полный запрет на выдачу виз россиянам: несколько стран, включая Венгрию, не поддержали такую меру.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил «РИА Новости», что Москва зеркально ответит на расторжение Брюсселем соглашения об упрощенном предоставлении виз. «Моя позиция состоит в том, что, расторгнув указанное соглашение, Евросоюз и своих граждан лишит всех преимуществ при получении виз», — сказал он.
Евгения Воропаева при участии Вероники Вишняковой