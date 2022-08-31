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18:52 (мск), источник: РБК

МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию

МИД объявил, что «из принципа взаимности» закрыл въезд для 55 военных, политиков и общественных деятелей. 47 позиций из 55 в опубликованном ведомстве списке — военные.

Источник: РИА "Новости"

Помимо них в перечень попали:

  • Уэйн Бенсон — исполнительный директор Консервативной партии Канады;
  • Кевин Линч — бывший клерк офиса Тайного совета (так называется секретариат кабинета министров. — РБК);
  • Стивен Ван Дайн — старший вице-президент Института по вопросам управления в Арктике;
  • Адам Живо — публицист и ЛГБТ-активист;
  • Алекс Неве — бывший генеральный секретарь канадского отделения Amnesty International;
  • Крейг Скотт — бывший член палаты общин парламента Канады;
  • Жозеф Бушар — политолог

23 августа Оттава ввела санкции против 62 россиян, включая губернаторов 27 регионов, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и других. Под ограничения также подпало оборонное предприятие «Автоматика» (входит в «Ростех»).

До этого Канада уже ввела несколько пакетов санкций против Москвы. Всего в канадском списке 954 человека и 257 организаций.

Россия вводила ответные меры: сейчас в списке канадцев, которым запрещен въезд в Россию, 818 человек, включая премьер-министра Джастина Трюдо, парламентариев и чиновников.

19 августа Минюст включил в список иностранных НПО, деятельность которых в России нежелательна, три канадские организации: Канадский украинский институт, Украинскую национальную федерацию Канады и Институт Макдональда-Лорье.

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