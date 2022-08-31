МИД закрыл 55 канадским политикам и военным въезд в Россию

Помимо них в перечень попали:
23 августа Оттава ввела санкции против 62 россиян, включая губернаторов 27 регионов, экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, детского омбудсмена Марию Львову-Белову и других. Под ограничения также подпало оборонное предприятие «Автоматика» (входит в «Ростех»).
До этого Канада уже ввела несколько пакетов санкций против Москвы. Всего в канадском списке 954 человека и 257 организаций.
Россия вводила ответные меры: сейчас в списке канадцев, которым запрещен въезд в Россию, 818 человек, включая премьер-министра Джастина Трюдо, парламентариев и чиновников.
19 августа Минюст включил в список иностранных НПО, деятельность которых в России нежелательна, три канадские организации: Канадский украинский институт, Украинскую национальную федерацию Канады и Институт Макдональда-Лорье.