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12:00 (мск), источник: РБК

В ВГА сообщили о прибытии миссии МАГАТЭ в подконтрольную России зону

Миссии МАГАТЭ нужен примерно час, чтобы добраться от пункта пропуска до Энергодара, где расположена Запорожская АЭС.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

Миссия МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС, въехала на территорию, подконтрольную российским военным, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что делегация проехала пункт пропуска «Васильевка» (город находится в 70 км от Запорожской АЭС) и в течение часа их ожидают в Энергодаре.

Он также сообщил, что власти Энергодара намерены передать сотрудникам МАГАТЭ письмо жителей Запорожской и Херсонской областей с просьбой прекратить обстрелы АЭС со стороны Украины. «Нам есть что рассказать. Мы предоставим все документы, а также письмо граждан города Энергодара, жителей Запорожской и Херсонской областей по поводу того, чтобы миссия МАГАТЭ, в частности господин [генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль] Гросси, оказали влияние на правительство Украины с целью недопущения большой катастрофы, которая грозит всему миру в случае нанесения ударов ВСУ по Запорожской АЭС», — сказал он в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

Утром 1 сентября в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о высадке украинского десанта в районе Энергодара. Позже в Минобороны подтвердили информацию, уточнив, что две диверсионные группы насчитывали до 60 человек. По данным министерства, они высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах к северо-востоку от АЭС и «предприняли попытку захвата электростанции». Кроме того, в Минобороны сообщали о попытке высадки в районе поселка Водяное тактического десанта на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Министерство уточнило, что баржи были потоплены, а в ВГА Запорожской области сообщали об уничтожении десанта, высадившегося рядом с АЭС.

Помимо этого, ВСУ с утра обстреливали место встречи миссии МАГАТЭ в районе Васильевки, а также АЭС, заявляли в Минобороны. Там сочли это провокацией, направленной на срыв визита миссии.

Планируется, что делегация проведет на атомной электростанции один день, сообщал глава ВГА области Евгений Балицкий.

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