12:58 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко представил первый белорусский ноутбук
Ноутбук собран на заводе «Горизонт».
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МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, собранный на заводе «Горизонт».
«Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт — первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача “пошататься” по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать, процессоры, программное обеспечение, и создать этот компьютер», — сказал Лукашенко в четверг в ходе проведения открытого урока истории в школах и вузах страны в прямом эфире. По его словам, в нем пока «около 12% белорусского». «К концу года будет 30% [белорусских комплектующих]. Но важен сам факт», — подчеркнул Лукашенко.
Президент отметил, что это говорит о том, что в республике есть огромный потенциал и люди, которые «умеют творить невероятное». При этом выразил уверенность, что это будет «самый современный компьютер на уровне мировых стандартов», заметив, что не один компьютер не бывает полностью произведен одной страной, а наука интернациональна. Он напомнил, что в республики есть Парк высоких технологий, создан свой искусственный спутник, Белорусская АЭС.