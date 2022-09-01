14:11 (мск), источник: ТАСС
Лукашенко заявил о своей поддержке действий России на Украине
МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает, как и многие белорусы, действия России на Украине.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Россия не может проиграть, Россия не может потерпеть там поражение. И я, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию», — сказал Лукашенко в четверг в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире.