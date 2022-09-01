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16:50 (мск), источник: Ведомости

Макрон призвал продолжить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией, пояснив, что следует говорить даже с теми, «с кем мы не согласны».

Источник: Reuters

«Мы должны исходить из того, что всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны», — сказал Макрон (цитата по 20 minutes).

Он отметил, что ситуация, когда Турция остается единственной страной, которая ведет диалог с Россией, противоречит интересам Франции.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме, Москва и Анкара продолжают сотрудничать «там, где выгодно».

Он отметил, что Россия ценит усилия Турции по разрешению сложных ситуаций. В качестве примера представитель Кремля привел зерновой вопрос, договоренности по которому были достигнуты в том числе благодаря Турции.

После начала спецоперации России на Украине Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с российскими властями. Также по инициативе французской стороны не раз проходили телефонные разговоры между лидерами государств. Так, предыдущий телефонный разговор президента России Владимира Путина с его французским коллегой состоялся 19 августа. В частности, главы государств обсудили военный конфликт на Украине, ядерную безопасность на Запорожской АЭС и подготовку миссии МАГАТЭ на станцию.

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