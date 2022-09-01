Владимир Путин назвал целью спецоперации ликвидацию антироссийского анклава на Украине

«Поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают и жителей Донбасса и защищают саму Россию», — сказал президент. По его словам, российские военные, принимающие участие в спецоперации, заслуживают поддержки со стороны общества, в том числе от молодых людей.
Также он отметил, что живущие в Донбассе люди считают себя частью «общего гуманитарного, культурного, языкового пространства русского мира».
По его словам, украинские власти сами начали войну против своих соотечественников, а цель России — прекратить это.
Владимир Путин также рассказал, что на украинских территориях, занятых российскими военными, школьники не знали о совместной истории России и Украины и даже считали крымский мост фейком. «Даже взрослые, наверно, не знают, что у Украины не было своей государственности до образования СССР», — посетовал президент.
Кроме того, Путин сообщил о продлении программы «Университетские смены», в рамках которой дети из ДНР и ЛНР проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России. «Оказавшись в довольно сложном положении за последние восемь лет, вы имеете право и должны иметь возможность соприкоснуться с этим в высшем и хорошем смысле этого слова Русским миром, совершая такие поездки, получая такую практику», — заявил президент.
Сегодня Владимир Путин прибыл в Калининград для проведения открытого урока «Разговор о важном» — цикл внеурочных занятий, с которых начнется учебная неделя во всех школах страны с 1 сентября этого года. Одной из главных тем занятий авторы инициативы называют патриотизм и гражданское воспитание. Также в ходе визита в Калининград господин Путин проведет первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена». Кроме того, планируется встреча президента с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и посещение филиала Нахимовского военно-морского училища.