Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за ситуации с Запорожской АЭС

«В свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС и сегодняшней безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ, Россия запросила на 6 сентября заседание СБ ООН», — написал Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Полянский отметил, что Россия предлагает Рафаэлю Гросси высказаться в ходе заседания по итогам пребывания миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.
Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС сегодня, 1 сентября, для обеспечения безопасности ядерного объекта. Рафаэль Гросси решил покинуть станцию. Как сообщал «Интерфакс», четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии покинули территорию спустя четыре часа после приезда.
Владимир Рогов, называющий себя членом военно-гражданской администрации Запорожской области, сообщал, что миссия МАГАТЭ останется на АЭС как минимум до 3 сентября. По его словам, международная организация планирует оставить часть наблюдателей на станции на постоянной основе.
Пророссийские власти Запорожской области утверждали, что обстрелы территории станции прекратились после приезда миссии МАГАТЭ. Ранее они сообщали, что перед приездом инспекторов в районе ЗАЭС пыталась высадиться группа украинских военных. Киев ситуацию не комментировал.