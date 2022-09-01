Зеленский упразднил украинскую делегацию в контактной группе

Соответствующие указы размещены в четверг на сайте главы государства.
«Признать утратившим силу указ президента Украины от 5 мая 2020 года № 167/2020 “О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе”», — говорится в документе.
В целом этим указом отменяется действие шести президентских указов 2020—2021 годов о работе украинской делегации в контактной группе и составе этой делегации. Документ вступает в силу со дня опубликования.
Благодаря работе контактной группы в составе представителей России, ОБСЕ и Украины проводились переговоры на различных уровнях в так называемом нормандском формате (Россия, Украина, Германия и Франция). В результате в сентябре 2014 года и в феврале 2015 года были достигнуты договоренности о согласовании плана мирного урегулирования и прекращения огня в Донбассе (так называемые минские соглашения).
Согласно комплексу мер по выполнению минских соглашений, особый статус Донбасса предусматривал, в частности, право на языковое самоопределение жителей региона, создание народной милиции и амнистию всем участникам вооруженного конфликта. Минские соглашения были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и являются обязательными для исполнения.
Однако процесс урегулирования конфликта фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять «политические пункты» минских соглашений. Киев искусственно затягивал переговоры в контактной группе и при президенте Петре Порошенко (занимал пост в 2014—2019 годах), и после прихода к власти в 2019 году Владимира Зеленского. В частности, Киев отказывался от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступал против закрепления в конституции их особого статуса, а также требовал передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе, хотя, согласно комплексу мер, процесс передачи должен был начаться только после проведения местных выборов в регионе.