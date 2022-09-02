Госдеп назвал неконструктивным ответ Ирана по ядерной сделке

«Мы можем подтвердить, что получили ответ Ирана через ЕС. Мы изучаем его и будем отвечать через ЕС, но, к сожалению, он не конструктивен», — подчеркнул дипломат в ответ на просьбу прокомментировать высказывания официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи. Он заявил, что переданный представителю ЕС текст, подготовленный в ответ на предложения американской стороны, «содержит конструктивные подходы, нацеленные на завершение переговоров».
Представитель иранского МИД также указал, что «экспертная группа Ирана тщательно изучила ответ США», а «ответы Ирана были собраны после оценки на различных уровнях». Тегеран ответил на полученную ранее от Вашингтона реакцию на проект итогового соглашения сторон в контексте переговоров по СВПД в Вене.
СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерных разработок постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний американский лидер Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку с Тегераном. Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля прошлого года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде.
По итогам нескольких раундов переговоров в Вене сторонам был представлен текст финальных договоренностей. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в связи с этим указал, что данный документ будет ратифицирован и вступит в силу в случае отсутствия возражений у всех участников относительно его содержания.