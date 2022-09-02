ВЦИОМ: доверие Путину высказали более 81% россиян

Как сообщает в пятницу ВЦИОМ, опрос проводился с 22 по 28 августа 2022 года среди 1 600 россиян.
«Показатель одобрения деятельности президента с 22 по 28 августа 2022 года составил 78,1% (минус 0,3 п.п. за неделю). Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составили 51,8% (минус 0,8 п.п. за неделю) и 50,8% (минус 0,1 п.п. за неделю) соответственно», — говорится в сообщении.
На вопрос о доверии Путину положительно ответили 81,1% респондентов (минус 0,1 п.п. за неделю), премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,5% (за неделю показатель не изменился). По данным опроса, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову доверие высказали 33,6% (минус 3,1 п.п. за неделю), главе «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,7% (плюс 0,2 п.п. за неделю), председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,5% (показатель за неделю не изменился), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,9% (плюс 0,7 п.п. за неделю).
Уровень поддержки партии «Единая Россия», по данным исследования, составил 40,2% (плюс 0,3 п.п. за неделю), КПРФ — 10,2% (минус 0,5 п.п. за неделю), ЛДПР — 8,1% (минус 0,5 п.п. за неделю), «Справедливой России — За правду» — 5,7% (плюс 0,3 п.п. за неделю), партии «Новые люди» — 4,8% (плюс 0,5 п.п. за неделю).