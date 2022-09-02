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12:30 (мск), источник: РИА Крым

При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери — Шойгу

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. Украинская армия пытается продолжать наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях, неся значительные потери, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери», — сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

По его словам, данная акция спланирована офисом президента страны Владимира Зеленского с единственной целью — «создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление».

На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.

Шойгу также отметил, что российские военные совместно с бойцами народной милиции ДНР и ЛНР за последние две недели взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.

«Союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», — рассказал глава Минобороны РФ.

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