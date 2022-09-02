При очередных попытках наступать ВСУ несут большие потери — Шойгу

«Продолжается попытка наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери», — сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.
На Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки российские войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населенный пункт Благодатное, добавил министр.
«Союзным силам удалось взломать эшелонированную и подготовленную в инженерном отношении оборону националистов. При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», — рассказал глава Минобороны РФ.