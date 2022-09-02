Венгрия заявила о катастрофической ситуации в Европе из-за Украины

Сийярто подчеркнул, что конфликт на Украине влияет не только на энергетический рынок, но и на поставки продовольствия. Это в свою очередь влечет за собой расширение миграционных потоков, и Венгрия начинает ощущать наплыв мигрантов на своей границе, пояснил он.
Глава МИДа заключил, что приоритетом для ЕС должна стать политика расширения, и подчеркнул, что союзу нужны Западные Балканы, «если Европа не хочет дальнейшего ухудшения собственной ситуации».
В конце августа верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС в ближайшее время столкнется с серьезными трудностями из-за санкций против России. При этом он подчеркнул, что Запад «должен быть готов заплатить цену свободы».
В середине июля Боррель призывал Европу проявить стратегическое терпение, утверждая, что даже если сейчас последствия санкций не очень заметны, в долгосрочной перспективе они докажут свой эффект. «У нас нет другого выбора. Позволить России одержать верх означало бы позволить ей разрушить наши демократии и саму основу международного миропорядка, основанного на правилах», — утверждал он.
На фоне проведения российской операции стоимость энергоносителей, в том числе в Европе, значительно выросла, а цепочки поставок нарушились. Это в том числе привело к тому, что европейские страны столкнулись с рекордной за несколько десятков лет инфляцией, в целом в еврозоне она выросла до рекордных 8,9%.