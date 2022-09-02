Азербайджан намерен удвоить мощность Трансанатолийского газопровода

«Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб.м газа в год, и мы планируем довести ее до 32 млрд куб.м. Что касается Трансадриатического газопровода (TAP), то его пропускная способность — 10 млрд кубометров в год, сейчас он работает на полную мощность. Мы намерены расширить возможности этого трубопровода минимум до 20 млрд куб.м в год», — заявил Алиев.
«В этой связи обсуждается строительство нескольких интерконнекторов, и один из них — трубопровод Греция — Болгария — уже близок к сдаче в эксплуатацию. Есть и другие похожие проекты, например Ионическо-Адриатический трубопровод, с помощью которого азербайджанский газ поступит на рынок сразу трех балканских стран», — добавил Алиев.
По его словам, на это потребуется выделить дополнительные средства. «Мы готовы к этому как страна и как инвестор, но необходимо участие и других членов нашей команды», — добавил президент Азербайджана.
Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК).
ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Ее пропускная способность составляет 16 млрд куб. м. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.