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18:34 (мск), источник: ТАСС

Азербайджан намерен удвоить мощность Трансанатолийского газопровода

БАКУ, 2 сентября. /ТАСС/. Азербайджан намерен удвоить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), доведя ее до 32 млрд куб.м в год. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на форуме «Амброзетти» в итальянском городе Черноббио, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Источник: Reuters

«Возможности отдельных частей Южного газового коридора различны. Пропускная способность TANAP составляет 16 млрд куб.м газа в год, и мы планируем довести ее до 32 млрд куб.м. Что касается Трансадриатического газопровода (TAP), то его пропускная способность — 10 млрд кубометров в год, сейчас он работает на полную мощность. Мы намерены расширить возможности этого трубопровода минимум до 20 млрд куб.м в год», — заявил Алиев.

По словам президента, вопрос обеспечения газом стал одним из самых актуальных для европейцев из-за ситуации на Украине.

«В этой связи обсуждается строительство нескольких интерконнекторов, и один из них — трубопровод Греция — Болгария — уже близок к сдаче в эксплуатацию. Есть и другие похожие проекты, например Ионическо-Адриатический трубопровод, с помощью которого азербайджанский газ поступит на рынок сразу трех балканских стран», — добавил Алиев.

По его словам, на это потребуется выделить дополнительные средства. «Мы готовы к этому как страна и как инвестор, но необходимо участие и других членов нашей команды», — добавил президент Азербайджана.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора (ЮГК).

Поставки, рассчитанные на 25 лет, предусматривают ежегодный экспорт более 10 млрд куб. м газа на европейский рынок, из которых 8 млрд куб. м приходится на долю Италии, по 1 млрд куб. м — на долю Греции и Болгарии.

ЮГК, который протянулся на 3,5 тыс. км от Баку до юга Италии через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию, представляет собой интегрированную систему трубопроводов. Ее пропускная способность составляет 16 млрд куб. м. Основным источником сырья для ЮГК считается месторождение Шах-Дениз с запасами 1,2 трлн куб. м.

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