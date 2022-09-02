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17:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Россия потребовала от ООН принять меры по выведению российской сельхозпродукции на внешние рынки

Москва требует от ООН принятия дополнительных мер по выведению российской сельхозпродукции на мировые рынки в рамках трехсторонней сделки по зерну. Об этом сообщил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Мы настаиваем на том, чтобы Организация Объединенных Наций, ее профильные структуры приняли дополнительные меры по обеспечению реальных, а не декларативных гарантий по выведению российской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки на мировые рынки», — заявил Рябков.

Среди этих мер замглавы МИДа перечислил обеспечение надежного страхования, снижение фрахта и обеспечение допуска судов в порты соответствующих стран.

Рябков сообщил, что перечень вопросов, подлежащих решению, известен и имеется в распоряжении администрации США. Он обвинил США в том, что они «и пальцем не пошевелили» для обеспечения гарантированного доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение России, Украины и Турции при участии ООН о создании коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. В тот же день между Россией и ООН был подписан меморандум об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений.

Как поясняли в МИД РФ, речь идет о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики для российской продукции. Меморандум действует три года.

Юлия Абугалиева

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