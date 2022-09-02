Россия потребовала от ООН принять меры по выведению российской сельхозпродукции на внешние рынки

«Мы настаиваем на том, чтобы Организация Объединенных Наций, ее профильные структуры приняли дополнительные меры по обеспечению реальных, а не декларативных гарантий по выведению российской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки на мировые рынки», — заявил Рябков.
Рябков сообщил, что перечень вопросов, подлежащих решению, известен и имеется в распоряжении администрации США. Он обвинил США в том, что они «и пальцем не пошевелили» для обеспечения гарантированного доступа российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение России, Украины и Турции при участии ООН о создании коридора для вывоза украинского зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного. В тот же день между Россией и ООН был подписан меморандум об экспорте российских сельхозпродукции и удобрений.
Как поясняли в МИД РФ, речь идет о том, чтобы устранить препятствия, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики для российской продукции. Меморандум действует три года.