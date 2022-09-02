В МАГАТЭ подтвердили постоянное присутствие миссии на ЗАЭС

«Как я уже говорил после проведения инспекции на АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на объекте, его обеспечат два наших эксперта», — заявил глава агентства, указав на то, что члены МАГАТЭ останутся на режимном объекте до тех пор, пока это необходимо.
По его словам, миссии еще многое предстоит сделать. Пока что завершено только первое посещение основных мест.
Глава МАГАТЭ также отметил, что 6 сентября проинформирует ООН о поездке на станцию.
Также Гросси сообщил о нарушении целостности Запорожской АЭС. Он отметил, что нельзя дать оценку, случайно отсутствуют необходимые элементы или намеренно.
Ранее в этот же день постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о том, что Москва приветствует постоянное присутствие членов МАГАТЭ на территории ЗАЭС. По его словам, это поможет развеять многочисленные спекуляции, так как никто из миссии не уполномочен давать заключения политического характера.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара, города, в котором расположена ЗАЭС, указал на более спокойную обстановку в регионе с момента приезда миссии МАГАТЭ. Генштаб ВС Украины признал удары своих военных в районе Энергодара вблизи ЗАЭС. Согласно сообщению ведомства, точечными ударами были ликвидированы три артиллерийские системы противника, а также склад боеприпасов и рота личного состава.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию ЗАЭС днем 1 сентября. В день визита специалистов вооруженные силы Украины усилили боевые действия в районе станции. Сообщалось, что четыре украинских снаряда разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока ЗАЭС.
Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.