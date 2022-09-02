2 сентября, источник: ТАСС
Байден еще на год продлил эмбарго в отношении Кубы
Этим же решением президент США продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения этого эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден принял решение еще на год — до 14 сентября 2023 года — продлить торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы. Соответствующее заявление американского лидера распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.
«Я решил, что продление данных мер в отношении Кубы на один год отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», — говорится в документе. Этим же решением Байден продлил свои полномочия, которые дают ему свободу действий в плане соблюдения этого эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.
Речь идет о законе, который вступил в силу еще в 1917 году. Он позволяет ограничить торговлю со странами, которые, по мнению Вашингтона, враждебно настроены по отношению к США.
США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма.
Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа также вновь включила Кубу в список государств — спонсоров терроризма. Администрация демократа Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не убрала страну из указанного списка.