Эксперт США назвал миссию МАГАТЭ на ЗАЭС «умеренным прорывом»

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Поездка специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС стала «умеренным прорывом» в ситуации вокруг станции. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.
«Это умеренный прорыв, что после [нескольких] месяцев усилий генеральный директор [МАГАТЭ Рафаэль] Гросси и его команда наконец добрались до Запорожской атомной электростанции на Украине, чтобы оценить обстановку [на ней]», — сказал американский эксперт.
«Тем не менее, — считает он, — даже постоянное присутствие двух специалистов МАГАТЭ на объекте не может гарантировать, что в предстоящие дни и недели боевые действия в районе станции не приведут к сбою в подаче [на ее системы] электроэнергии, ущербу реакторным корпусам или хранилищам отработанного топлива, способным привести к крупной ядерной катастрофе».
В связи с этим Кимболл призвал Россию «поддержать установление зоны прекращения огня на и вокруг ЗАЭС, обеспечиваемой командой по вопросам безопасности, имеющей мандат ООН, дабы гарантировать отсутствие угроз объекту в результате боевых действий».
Ассоциация, которую возглавляет Кимболл, была основана в 1971 году. Она базируется в Вашингтоне и является одной из самых известных американских неправительственных организаций, ратующих за укрепление международных режимов нераспространения и разоружение.
В четверг миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси смогла добраться до Запорожской АЭС. По словам Гросси, международные инспекторы смогли получить ключевые данные о ситуации на станции и продолжат работу, так как многие вопросы требуют более детального обсуждения. Агентство, как заявил его гендиректор, организует постоянное присутствие на Запорожской АЭС. Он также пообщался с жителями Энергодара, где расположена станция, они вручили ему обращение с призывом остановить украинские провокации в отношении АЭС.