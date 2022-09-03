Украина хочет купить дроны с распылителями химикатов, заявило Минобороны

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов “Байрактар” от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», — уточнил он.
Речь идет, в частности, об использовании зараженных насекомых. Учитывая это, в Министерстве обороны крайне обеспокоены заинтересованностью Киева в поставках таких дронов.
Кириллов уточнил, что «Байрактары» обладают дальностью полета до 300 километров. В случае если их снабдят устройством для распыления химикатов, беспилотники создадут реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России.
В 2018—2020 годах Киев импортировал турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года на Украине начали уже собственное производство данного беспилотника по соглашению с Анкарой. Детали при этом озвучены не были.
По его словам, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в случае появления на Украине производства турецких беспилотников оно попадет под демилитаризацию.