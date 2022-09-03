МИД Венгрии: обеспечение Балкан газом невозможно без России

«Мы покупаем газ в России, потому что это реальность региона. Пока вы не можете перевозить газ в рюкзаке или в поезде, вы должны использовать газопровод. Когда вы посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, то не сможете обойти Россию, если не рассмотрите российские источники, не сможете обеспечить свои потребности. Речь идет о математике и физике, а не об идеологии. Если вам нужно 8,5 млрд куб. м газа в год, как это нужно нам, то вы физически не сможете получить их без российских источников», — заявил Сийярто.
«Что мы должны сказать народу? Мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50%, 30%, 20% квартир в Венгрии? Или сказать, что нам жаль, но десятки тысяч людей потеряют работу из-за коллапса промышленности? Легитимно ли вообще ожидать такого от Венгрии и ее правительства?» — задался вопросами Сийярто.
Вчера на форуме «Открытые Балканы» в Белграде глава венгерского МИДа назвал «Турецкий поток» единственным надежным маршрутом поставок газа в Европу. Министр отметил, что у Будапешта «были бы очень большие проблемы, если бы Венгрия не построила газопровод “Турецкий поток” вместе с Турцией, Сербией и Болгарией».
Ранее Венгрия подписала с «Газпромом» договор о поставке дополнительных 5,8 млн куб. м газа в день через «Турецкий поток» и Сербию.