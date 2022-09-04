В Германии уровень заполненности газохранилищ составил 85 процентов

Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%.
Согласно данным GIE на вечер субботы, уровень заполненности газохранилищ составил 85,02%. Также, по информации европейской группы, крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало «Газпрому» и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Как комментировало в субботу Федеральное сетевое агентство ФРГ, Германия сейчас в разы лучше подготовлена к сбою российских поставок, чем несколько месяцев назад, и пополнение газохранилищ в стране продолжается. Отмечалось, что был достигнут хороший прогресс как в заполнении хранилищ, так и в поставках по другим маршрутам, помимо российских трубопроводов, а также в создании новых мощностей для выгрузки сжиженного газа.
«Газпром» накануне сообщил, что «Северный поток», ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60. Представитель немецкой Siemens Energy заявил РИА Новости, что компания не считает заключение «Газпрома» технической причиной для остановки газопровода.
«Северный поток» с середины июня работал с ограничениями, а с конца июля — всего на 20% от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. В последнее время работу обеспечивала только одна турбина.