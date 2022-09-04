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12:28 (мск), источник: Ведомости

Правительство будет утверждать список государств для выдачи виз иностранцам

Правительство России одобрило законопроект, согласно которому кабмин наделяется полномочиями утверждать перечень государств, чьи граждане смогут получать туристические визы на срок до полугода. Решение об этом было принято 2 сентября на заседании правительства, сообщается на сайте кабмина.

Источник: Reuters

Законопроектом вносятся изменения в статьи 25 и 25 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Проектом федерального закона правительство Российской Федерации наделяется полномочием по утверждению перечня иностранных государств, гражданам которых может быть оформлена обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании гостиницы», — говорится в сообщении.

Правительство одобрило проект закона, он будет внесен в Госдуму.

В конце августа страны Евросоюза приняли решение о прекращении действия упрощенного порядка выдачи виз для россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в случае принятия полного запрета на выдачу виз россиянам европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию. Россия не будет вводить ответные визовые ограничения против граждан Евросоюза, заявил 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Справка
Какие страны не выдают шенгенские визы россиянамГлава МИД Эстонии предложил запретить выдачу виз ЕС россиянам. Ранее в Еврокомиссии исключили подобные меры. Тем не менее некоторые страны уже ограничили выдачу туристических «шенгенов». Какие из них не дают виз — в материале РБК.
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