Глава израильской разведки «Моссад» 5 сентября направится в США для обсуждения ядерной сделки

«Наше давление работает, оговорки, которые мы представили американскому правительству, были приняты во внимание», — заявил премьер (цитата по Y Net). Завтра глава «Моссада» Давид Барнеа отправится в Вашингтон, чтобы объяснить американскому правительству позицию относительно опасностей, которое несет в себе соглашение, также сообщил Яир Лапид.
31 августа Лапид разговаривал с президентом США Джо Байденом и дал ему понять, что Израиль выступает против ядерного соглашения. Их разговор длился 45 минут. 28 августа Times of Israel написала, что глава «Моссада» посетит США, чтобы не допустить иранской ядерной сделки.
Большинство стран приветствуют возвращение американцев и иранцев к СВПД, принятие которого позволило бы снять санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Единственным критиком возможного подписания соглашения остается Израиль.
В 2015 году Иран заключил СВПД с «группой шести» (США, Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция). План предусматривал поэтапное снятие экономических санкций с Тегерана в обмен на сворачивание его ядерной программы. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения.