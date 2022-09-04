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14:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Кремле готовы вести с Киевом переговоры о том, как будут выполняться условия Москвы

Продолжение переговоров по урегулированию конфликта на Украине между Москвой и Киевом возможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, это случится только в том случае, если на них будет обсуждаться выполнение условий, поставленных Россией. Также он отметил, что условия Москвы на переговорах остались прежними.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Так он ответил на вопрос о том, о чем Россия может говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после его заявлений.

Песков считает, что «любая конфронтация заканчивается разрядкой» и что «любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров». «Так будет и на этот раз», — заявил он, комментируя отношения с Евросоюзом и США. По словам Пескова, отношения России и западных стран наладятся «рано или поздно». Он также полагает, что к этому моменту Россия уже «будет иметь бесценный опыт» и «науку вести с ними диалог».

Как утверждает Дмитрий Песков, Россия искусственно себя «не антагонизирует с кем-то».

Все-таки наша страна является, скорее, сторонницей такой международной гармонии, основанной на взаимном уважении, взаимной выгоде и готовности учитывать озабоченности друг друга.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

На западе действует «более жесткий, более эгоистичный подход», сказал Песков. «А если уж и дальше за океан переплыть — там уже подход совсем ковбойский: у кого кольт больше, тот и прав», — полагает он.

Новость дополняется.

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