В Кремле готовы вести с Киевом переговоры о том, как будут выполняться условия Москвы

«Конечно — о том, как будут выполняться наши условия», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Так он ответил на вопрос о том, о чем Россия может говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после его заявлений.
Песков считает, что «любая конфронтация заканчивается разрядкой» и что «любые кризисные ситуации заканчиваются за столом переговоров». «Так будет и на этот раз», — заявил он, комментируя отношения с Евросоюзом и США. По словам Пескова, отношения России и западных стран наладятся «рано или поздно». Он также полагает, что к этому моменту Россия уже «будет иметь бесценный опыт» и «науку вести с ними диалог».
Как утверждает Дмитрий Песков, Россия искусственно себя «не антагонизирует с кем-то».
На западе действует «более жесткий, более эгоистичный подход», сказал Песков. «А если уж и дальше за океан переплыть — там уже подход совсем ковбойский: у кого кольт больше, тот и прав», — полагает он.