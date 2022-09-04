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17:10 (мск), источник: © РИА Новости

Посол США Салливан завершил работу в России

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и уехал из Москвы, сообщила американская дипмиссия.

Источник: РИА "Новости"

«Посол США в Российской Федерации Джон Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву», — говорится в комментарии на сайте представительства.

До прибытия преемника обязанности поверенного в делах посольства будет исполнять Элизабет Руд — замглавы дипмиссии с июня этого года.

Источник РИА Новости в дипломатических кругах отметил, что отъезд Салливана связан с ротацией на этом посту — о понижении уровня отношений между странами речи не идет.

Джон Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017−2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

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