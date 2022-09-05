Экс-глава МИД Австрии объяснила переезд не в Россию, а в Ливан

«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», — сказала она в кулуарах ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).
В августе этого года Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017—2019 годах и известна своими приятельскими отношениями с российским президентом Владимиром Путиным, рассказала, что уехала в Ливан после угроз. По словам политика, ей угрожали на улицах Вены, также она получала электронные письма с угрозами.
«Содержание было примерно следующее: русская свинья, тебя надо повесить, путинская проститутка, тебе надо горло вспороть и похоронить так заживо, и мы позаботимся о том, чтобы тебя именно так и похоронили», — заявила бывший министр.
Кнайсль уточнила, что приняла решение об отъезде еще осенью 2020 года, то есть до военного конфликта России и Украины и вхождения в состав совета директоров «Роснефти».