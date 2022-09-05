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12:33 (мск), источник: ТАСС

Боррель: факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Факт наличия шенгенской визы у российского туриста — это предварительное условие для въезда в ЕС, но не гарантия, что он сможет въехать в конкретную страну.

Источник: AP 2022

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30—31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.

В качестве примера такого подхода он привел к США, где «наличие визы не является гарантией въезда».

При этом Боррель подчеркнул, что ЕС не намерен полностью запрещать выдачу виз россиянам поскольку, «не должен отгораживать себя от гражданского общества».

Так глава внешнеполитической службы ЕС прокомментировал депутатам договоренности, достигнутые главами МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Праге в конце августа, которые включают заморживание соглашения об упрощении визового режима, что приведет к увеличению стоимости шенгенских виз с €35 до как минимум €80, увеличение сроков их выдачи и пакета необходимых документов. Министры также подтвердили, что страны Прибалтики, Польша и Финляндия, равно как и любые другие государства ЕС могут по своему усмотрению ограничивать въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами, и это «не будет противоречить шенгенскому визовому кодексу».

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