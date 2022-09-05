Боррель: факт наличия европейской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в понедельник в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30—31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы — это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», — сказал Боррель.
В качестве примера такого подхода он привел к США, где «наличие визы не является гарантией въезда».
Так глава внешнеполитической службы ЕС прокомментировал депутатам договоренности, достигнутые главами МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Праге в конце августа, которые включают заморживание соглашения об упрощении визового режима, что приведет к увеличению стоимости шенгенских виз с €35 до как минимум €80, увеличение сроков их выдачи и пакета необходимых документов. Министры также подтвердили, что страны Прибалтики, Польша и Финляндия, равно как и любые другие государства ЕС могут по своему усмотрению ограничивать въезд граждан РФ с действующими шенгенскими визами, и это «не будет противоречить шенгенскому визовому кодексу».