Херсонская область берет паузу в проведении референдума из соображений безопасности

«Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем — накормить население, обезопасить население», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Замглавы ВГА добавил, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая недавно заявила о наказании в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителям освобожденных районов за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, не помешают его проведению в Херсонской области. «Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Ирина Верещук, вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы — это все просто бессмысленный крик», — подчеркнул он.
«Нам не страшно, мы не боимся. <…> Мы уже говорили: Херсон навсегда русский», — сказал Стремоусов, добавив, что «люди готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить».
В настоящее время вся территория Херсонской области вышла из-под контроля Киева. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ путем проведения референдума.