Теракт в Кабуле, смена власти в Британии, нефть и газ. Главные темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, вылетит во Владивосток ближе к полуночи по местному времени после рабочего дня на Камчатке.
В Кремле не комментируют возможность создания отдельного министерства регионального туризма — стоит дождаться заседания президиума Госсовета по этой теме, которое президент проведет во вторник.
Путин планирует провести на Восточном экономическом форуме 7 сентября «много международных встреч». Встречаться с представителями Казахстана он не будет — республика не прислала официальную делегацию.
Москва решительно осуждает взрыв в Кабуле, в результате которого, по последним данным, погибли два российских дипломата: «Безусловно, речь идет о террористическом акте». Информация о случившемся с россиянами будет уточняться.
Кремль в обозримой перспективе не ожидает каких-либо изменений в отношениях с Великобританией и не исключает даже их ухудшения при новом премьер-министре, кто бы им ни стал: «Претенденты соревновались друг с другом в антироссийской риторике и угрозах предпринимать дальнейшие шаги против нашей страны. Поэтому не думаю, что можно надеяться на что-то позитивное».
Россия не будет принимать превентивных решений против попыток Запада установить потолок цен на ее нефть: «Возможны только ответные меры».
Москва категорически и аргументировано отвергает непрекращающиеся попытки возложить на нее вину за сокращение поставок газа в Европу.
Проблемы с работой «Северного потока» связаны только с санкциями, которые мешают обслуживанию и другим операциям с оборудованием, других причин нет. Остается только надеяться, что последнюю работающую турбину на газопроводе удастся привести в порядок, но из-за тех же ограничительных мер нет возможностей резервировать объемы газа для Европы.
Кремль не собирается трактовать или комментировать протесты в Европе, это дело тех западных руководителей, которые принимают «абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения». Вместе с тем очевидно, что европейцам «жить становится хуже, уровень жизни падает»: «Это очевидная реальность, вопросов у простых граждан к руководству их стран будет появляться все больше и больше».
Процесс по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова проходит в закрытом режиме из-за сути обвинений (ему вменяют государственную измену). Если Сафронова признают виновным, он сможет обжаловать приговор.
Продолжения истории с заявлением Рамзана Кадырова о возможном уходе с поста главы Чечни по-прежнему нет: «Мне неизвестно о каком-либо развитии».