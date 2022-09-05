Путин объяснил, почему именно Россия — страна восходящего солнца

В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия. На это глава государства отметил, что начало России — это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему РФ можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной “восходящего солнца”, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все — дальше уже американский континент. В этом смысле страна “восходящего солнца” — это Россия», — отметил Путин.