Пресс-секретарь Борреля назвал слова главы дипломатии ЕС о России ошибкой перевода

После почти двухчасовой дискуссии выступая по видеосвязи Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика — синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля. Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины (в Брюсселе в рамках Совета ассоциации ЕС — Украина, в котором принимает участие премьер Денис Шмыгаль — прим. ТАСС). Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна — помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
В ответ на запрос ТАСС с просьбой подтвердить точность перевода заявления Борреля на английский язык Петер Стано сообщил: «Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе».
Стано утверждает, что Боррель отвечал на фразу, сказанную одним из парламентариев в ходе дебатов, и слова главного депутата ЕС прозвучали на испанском следующим образом: «Как сказал один из депутатов, который утверждал, что цель [ЕС] состоит в том, чтобы победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спросили об этом, но это не моя задача. Моя задача более скромна — сообща помочь Украине, а также продолжать обсуждение с нашими международными партнерами и эффективно применять санкции в том виде, как они были приняты».
В своем выступлении на конференции, Боррель разъяснял депутатам планы ЕС по введению визовых ограничений против России, старался обосновать эффективность санкций Евросоюза против РФ и возложить на Москву ответственность за энергетический и продовольственный кризисы. Он также разъяснял важность для Евросоюза укрепления сотрудничества с НАТО и расширение военных закупок перед лицом «российской агрессии».