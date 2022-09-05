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17:12 (мск), источник: © РИА Новости

Путин рассказал о мужестве и результативности воюющих жителей Донбасса

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сен — РИА Новости. Жители Донбасса, которые борются за свою родину, воюют лучше, чем профессиональные военные, сражаются мужественно, храбро и результативно, заявил президент России Владимир Путин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Конечно, мы должны были помочь и помогаем людям, которые проживают на Донбассе. Должен вам сказать, это не имеет отношения к нашей теме, но меня просто поражает мужество этих людей, в том числе и тех, которые борются за свою родину на переднем крае. Я вас уверяю, я знаю о чем вам говорю… Это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей», — сказал он на экологическом форуме.

«Они воюют лучше, чем профессиональные военные. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно», — добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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