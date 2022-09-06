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06:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Япония выразила протест России из-за расторжения соглашения об облегченном посещении Курил

Правительство Японии направило России протест после того, как Москва прекратила действие соглашения об облегченном посещении Курильских островов японскими гражданами, бывшими жителями Курил. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Источник: РИА "Новости"

«Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления (о выходе из соглашения.— “Ъ”) от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест», — заявил господин Мацуно на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По его словам, ответственность за ухудшение отношений Москвы и Токио «целиком лежит на России».

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал действия РФ «абсолютно необоснованным и недопустимым».

«По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса», — также сообщил он (цитата по «РИА Новости»).

Россия прекратила действие договора об облегченном посещении Курил, а также соглашение о процедуре взаимных поездок 5 сентября. Соглашение об облегченном посещении островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году. Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на санкции отказывается от ведения переговоров по мирному договору и выходит из диалога о налаживании совместной хоздеятельности на южных Курильских островах.

Дарья Эрозбек

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