Япония выразила протест России из-за расторжения соглашения об облегченном посещении Курил

«Мы считаем это неправомерным. С нашей точки зрения, это неприемлемо. На данный момент мы не получили официального уведомления (о выходе из соглашения.— “Ъ”) от российской стороны. Вместе с тем мы выразили решительный протест», — заявил господин Мацуно на пресс-конференции (цитата по ТАСС).
Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси назвал действия РФ «абсолютно необоснованным и недопустимым».
«По состоянию на сейчас, мы не получали никаких предварительных оповещений от России относительно данного вопроса», — также сообщил он (цитата по «РИА Новости»).
Россия прекратила действие договора об облегченном посещении Курил, а также соглашение о процедуре взаимных поездок 5 сентября. Соглашение об облегченном посещении островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году. Ранее МИД России заявил, что Москва в качестве ответной меры на санкции отказывается от ведения переговоров по мирному договору и выходит из диалога о налаживании совместной хоздеятельности на южных Курильских островах.