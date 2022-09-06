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12:44 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах зимой из-за снижения поставок газа РФ

АНКАРА, 6 сентября. /ТАСС/. Европа предстоящей зимой столкнется с серьезными проблемами из-за сокращения поставок газа из России, но она «пожинает то, что посеяла». Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре в ответ на просьбу журналистов оценить ситуацию с кризисом в поставках газа в Европу.

Источник: Reuters

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — подчеркнул турецкий президент.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за введенных против России санкций.

Цена газа в Европе подскочила в понедельник на 30%, превысив $2 850 за 1 тыс. куб. м вследствие прекращения поставок по газопроводу «Северный поток». «Газпром» проинформировал об обнаружении утечки масла в последнем действовавшем газоперекачивающем агрегате «Северного потока», для устранения которой полностью остановлена прокачка по трубопроводу.

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