Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах зимой из-за снижения поставок газа РФ

«Европа пожинает то, что посеяла. Отношение Европы к господину [президенту России Владимиру] Путину и ее санкции [против России] неизбежно привели господина Путина к этой ситуации. Я думаю, что Европа проведет эту зиму с серьезными проблемами. У Турции же на данном этапе нет проблем с поставками газа», — подчеркнул турецкий президент.
Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для «Северного потока» из-за введенных против России санкций.
Цена газа в Европе подскочила в понедельник на 30%, превысив $2 850 за 1 тыс. куб. м вследствие прекращения поставок по газопроводу «Северный поток». «Газпром» проинформировал об обнаружении утечки масла в последнем действовавшем газоперекачивающем агрегате «Северного потока», для устранения которой полностью остановлена прокачка по трубопроводу.